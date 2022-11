Oktoberfest Wittlich : Mehr als 50.000 Gäste beim Bungert Oktoberfest: Im nächsten Jahr könnte es noch größer werden

Foto: Hoeser Rudolf 43 Bilder Oktoberfest in Wittlich: Partystimmung mit Mickie Krause und Aischzeit

Wittlich Drei Jahre nach den letzten Wiesn 2019 kamen Oktoberfest-Fans in Wittlich in diesem Jahr wieder voll auf ihre Kosten. „Es war wie in alten Zeiten vor der Coronapause“, schwärmt Festwirt Winfried Bungert.