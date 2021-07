Veranstaltungen : Bungert sagt Oktoberfest in Wittlich wegen Corona zum zweiten Mal ab

Bungert sagt Oktoberfest in Wittlich wegen Corona zum zweiten Mal ab

Wittlich Und noch eine Feier weniger im Pandemiejahr 2021: Kein Fassbier, keine Musi und auch keine Schweinshaxen – das Wittlicher Oktoberfest fällt wieder aus.

Die Corona-pandemie ist zum zweiten Mal in Folge der Grund dafür, dass in Wittlich das Bungert-Oktoberfest abgesagt wird. Festwirt Winfried Bungert hat nun bekanntgegeben, dass auch in diesem Jahr nicht im Festzelt gefeiert wird: „Corona hat uns leider weiterhin im Griff. Angesichts erneut steigender Inzidenz-Zahlen besteht für uns keine ausreichende Planungssicherheit, um eine derartige Großveranstaltung im Herbst durchführen zu können“, bedauert der Festwirt die erneut notwendig gewordene Absage.