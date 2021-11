Handel : Buntes Paradies für Selbermacher

Wittlich Der Deutsch-Holländische Stoffmarkt gastiert am heutigen Samsgtag, 20. November, von 10 bis 17 Uhr in Wittlich. Zahlreiche kreativ dekorierte und teilweise mit Stoff behangene Stände verwandeln den Parkplatz Zentrum in ein buntes Paradies für Nähbegeisterte.

Unzählige Stoffe in allen nur erdenklichen Mustern, Farben und Qualitäten können begutachtet und verglichen werden.

In Wittlich hat jeder Besucher die Chance, vor Ort eine wertvolle Nähmaschine zu gewinnen. Die Verlosung findet um 17 Uhr öffentlich am Stand von Elna statt.