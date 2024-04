Eine Sehenswürdigkeit und ihre Besitzer Ein Märchenbau aus Stein: Auf Burg Eltz fürs Leben lernen (Fotostrecke)

Karl Graf von Eltz führt die Burg Eltz in der 33. Generation. Eine große Verantwortung. Es gebe keine vergleichbar große Burg in Deutschland, die derart lange von ein und derselben Familie unzerstört durch die Geschichte begleitet wurde, schrieb die FAZ vor nicht allzu langer Zeit – genau genommen im Jahr 2020, also quasi gestern. Denn der Faktor Zeit bekommt im Kontext der Burg eine andere Dimension. Was sind schon ein paar Jahre für eine Familie, deren Name erstmals 1157 in einer Schenkungsurkunde von Friedrich Barbarossa erwähnt wurde?