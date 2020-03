Burgbergtunnel in Bernkastel-Kues. TV -Foto: Klaus kimmling. Foto: klaus kimmling (kik), Klaus Kimmling

Bernkastel-Kues Der Tunnel sollte ursprünglich an Gründonnerstag wieder für den Verkehr öffnen. Jetzt wurde der Termin aber um rund zweieinhalb Wochen nach hinten geschoben.

Der Bau der Fluchtröre am Burgbergtunnel wird länger dauern als geplant. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität mit. Ursprünglich sollte der Tunnel zum Start der Tourismussaison an Gründonnerstag, 9. April, öffnen. Gründe für den verschobenen Termin sind, so der LBM, „technische und personelle Probleme der ausführenden Firma“.