Verkehr : Burgbergtunnel in Bernkastel-Kues ab Freitag wieder gesperrt

Burgbergtunnel in Bernkastel-Kues ab Freitag wieder gesperrt

Bernkastel-Kues Voraussichtlich bis Gründonnerstag 2020 wird der Verkehr in Bernkastel-Kues umgeleitet.

Der Burgbergtunnel in Bernkastel-Kues muss nach dem Bau der Fluchtröhre erneut für fünf Monate geschlossen werden. Denn jetzt steht in beiden Röhren die Installation der Betriebs- und Verkehrstechnik an, die wegen der hochfrequentierten touristischen Monate extra auf die Wintermonate verschoben wurde.