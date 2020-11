Verkehr : Burgbergtunnel und Kreisstraßen werden gesperrt

Bernkastel-Kues/Morbach/Manderscheid (red) Der Burgbergtunnel Bernkastel-Kues muss voraussichtlich vom 10. bis 12. November, jeweils von 9 bis 16 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität Trier mit.

Die Sperrung sei notwendig wegen Restarbeiten (Demontage der alten Lüfter) an den tunneltechnischen Einrichtungen und der zeitgleichen Reparatur von Unfallschäden. Insbesondere bei der Demontage der alten Lüfter-Turbinen werden die Tunnelfahrbahnen durch den Einsatz von schwerem Gerät unpassierbar. Auf die Demontage der Lüfter während der vorhergehenden Vollsperrungen musste bewusst verzichtet werden, weil die Lüfter noch im Rahmen der Entrauchungsprüfung vor der Verkehrsfreigabe im Einsatz waren.

Die Arbeiten werden so organisiert, dass der Tunnel in den morgendlichen und abendlichen Spitzen des Schüler- und Berufsverkehres nutzbar bleibt. In der arbeitsfreien Zeit wird die Sperrung aufgehoben. Die Straßenmeisterei Bernkastel wird während der Sperrungen eine Umleitung über die Landesstraße 158 Mülheim/Monzelfeld einrichten.