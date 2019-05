später lesen Musik Burgbordunale für Dudelsack und Drehleier Teilen

(red) Die erste Burgbordunale auf der Marienburg in Zell an der Mosel findet von Donnerstag, 9. Mai, bis Sonntag, 12. Mai, statt. Neben dem dreitägigen Workshop-Wochenende für Musiker traditioneller Bordun-Instrumente wie Drehleiern, Sackpfeifen oder auch Nyckelharpor, findet auch ein öffentliches Konzert am Freitag, 10. Mai, ab 20 Uhr mit der Band „Blowzabella“ aus Großbritannien und des „Riksspelman“ Alban Faust aus Schweden statt.