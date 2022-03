Wegen der Corona-Pandemie musste der größte Bauernmarkt in Rheinland-Pfalz, der in Burgen stattfindet, zwei Jahre pausieren. Am 10. April soll er wieder stattfinden und Marktleiter Elmar Fritzen ist zuversichtlich, wieder 150 Stände im Ort zu haben. Viele Händler haben bereits zugesagt. Foto: Bents Christina