Einer der ersten Frühlingsmärkte in der Region Burgener Markt lockt Zehntausende Besucher an

Hamza Alhamad ist an seinem Stand gleich neben dem Frohnbach in Burgen voll in seinem Element. Immer wieder bietet er den vorbeigehenden Besuchern des Burgener Bauern-, Handwerker- und Winzermarktes seine verschiedenen Salamisorten an. „Mit Feige, mit Knoblauch und mit Oliven“, ruft er. „Sie passen gut zu Wein.“ Und tatsächlich bleiben Vorbeigehende immer wieder stehen, probieren die kleinen Scheibchen, die Alhamad ihnen anbietet und nehmen dann auch ganze Salamis mit. An vielen Ständen können die Scharen an Besuchern Proben kosten, kunsthandwerklich hochwertige Taschen und andere selbst gefertigte Produkte betrachten, sich für eine neue Gartendeko entscheiden oder sich, wie am Stand von Ernst Tilly aus Kaiserslautern, bei der Handhabung von Julienne- oder Spiralschneidern, mit denen er Gemüse und Obst in kunstvolle Objekte verwandelt, beraten lassen. „Bei der Zucchini müssen Sie den Schneider gerade drauf stecken“, sagt er zu einer Besucherin, die neugierig die Geräte auf seinem Tisch betrachtet. „Und bei der Möhre müssen Sie mehr drücken, die ist etwas fester“, sagt er, bevor der Fachmann für Haushaltsgeräte auch noch Koch- und Ernährungstipps gibt. „Weil die Sachen so dünn wie Spagetti werden, brauchen sie nur eine kurze Garzeit. Dadurch bleiben die Vitamine erhalten“, sagt er, während er der Besucherin mehrere Utensilien in ihre Tüte packt. „Das ist der besucherstärkste Markt von allen, auch einer der schönsten“, sagt Tilly, der nahezu jedes Wochenende auf Märkten unterwegs ist. „Vielleicht, weil es der erste nach der langen Winterpause ist.“ Tatsächlich begeben sich die ersten Besucher schon anderthalb Stunden vor der eigentlichen Eröffnung auf den Rundgang durch den Moselort Burgen entlang des Frohnbaches. Und um die Mittagszeit ist es an verschiedenen Stellen wie am Gemeindehaus so voll, dass kaum noch ein Durchkommen ist. „Wahnsinn, was hier los ist“, sagt Stephan Terzenbach, der aus Saarbrücken nach Burgen gekommen ist und gemeinsam mit Bekannten eine Flasche Burgener Wein genießt. Auch im Innenhof des Weingutes Norwig, wo es Spießbraten gibt, sind schon früh alle Tische besetzt. „Das Besondere hier ist der schöne Rundlauf, das gute Angebot und die gesamte Kulisse“, sagt Heike Bützer, die mit ihrem Mann aus Duisburg gekommen ist und auf dem Burgener Markt Gartendeko anbietet.