Veranstaltung : Burgener Markt: Entscheidung fällt kurzfristig

Burgen Noch ist es unklar, ob der siebte Bauern-Handwerker- & Winzermarkt in Burgen am Sonntag, 5. April, wegen dem Corona-Virus stattfinden wird. Die Ortsgemeinde Burgen gehe zurzeit genauso vor wie in den letzten Jahren, erklärt Ortsbürgermeister Reinhard Grasnick.



Beispielsweise werden Plakate und Banner gedruckt und auch aufgehängt.

Trotzdem sei es nicht auszuschließen, dass es ein kurzfristiges Verbot von den Gesundheitsbehörden geben könne. Da es sich aber um eine Freiluftveranstaltung handelt und die vielen tausend

Gäste nicht alle auf einmal nach Burgen kommen, sondern sich die

Besucherströme über den ganzen Tag verteilen, ist die Ortsgemeinde noch positiv gestimmt, sagt Grasnick.