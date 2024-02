Parkprobleme noch nicht gelöst Bürgermeister Grasnick: „Der Burgener Markt findet statt!“

Es ist das erste Großereignis im Jahr an der Mosel und zieht bis zu 15.000 Besucher in die Region: Der Burgener Markt soll in diesem Jahr am 14. April bereits zum achten Mal stattfinden. Allerdings gibt es nach wie vor Probleme mit dem Parkraum für die Besucher. Bei trockenem Wetter können diese ihre Autos auf bereitgestellte Wiesenflächen stellen.