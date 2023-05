Viele Besucher und zu viel Regen Nach Park-Ärger beim Burgener Markt: Was läuft in Merscheid und Longkamp anders?

Da war für die Besucher des Burgener Marktes die Welt noch in Ordung. Erst bei der Rückkehr zu ihren Autos entdeckten viele ihre Knöllchen. Es war zwar eine Wiese als Parkplatz ausgewiesen, doch die war so nass, dass manche Angst hatten, da nicht mehr rauszukommen. Folge: Sie stellten sich dahin, wo sie nicht sollten oder durften. Wie wird das denn in anderen Dörfern gehandhabt bei großen Veranstaltungen?

Foto: Andreas Sommer