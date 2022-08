Feste und Feiern : Wegen Trockenheit: Kein Feuerwerk am Manderscheider Burgenfest

Manderscheid Das Manderscheider Burgenfest lockt am Wochenende wieder Tausende in die Eifel. Doch in diesem Jahr wird ein beliebter Programmpunkt fehlen: das Feuerwerk.

Ritterspiele, Handwerkermarkt, Feuerschlucker, Musiker und Gaukler – das Manderscheider Burgenfest verwandelt die Niederburg samt Turnierwiese vom 27. bis 28. August wieder in einen bunten Ort des Mittelaltertreibens.

In diesem Jahr müssen die Zuschauer dabei allerdings auf einen Programmhöhepunkt verzichten: Das Feuerwerk „Niederburg in Flammen“, das für Samstagabend geplant war, fällt aus. Das bestätigte der ausrichtende Verein am Freitag auf TV-Anfrage. Grund ist die anhaltende Trockenheit, die das Abbrennen des Feuerwerks mitten in dem waldreichen Gelände zu gefährlich macht.

Alle anderen geplanten Programmpunkte fänden aber mit Stand Freitagvormittag statt. Zum Burgenfest werden rund 15.000 Besucher erwartet. Die Landesstraße 16 ist während der Festtage gesperrt. Parkplätze sind ausgeschildert, ein kostenloser Bustransfer von dort zum Festgelände eingerichtet.

Wegen der neuen Sicherheitsvorkehrungen wurde in diesem Jahr erstmals ein zusätzliche Fluchtbrücke von der Turnierwiese direkt an der Lieser (wir berichteten).

Das Feuerwerk am Weinfest der Mittelmosel am ersten Septemberwochenende wurde, ebenfalls wegen der lang anhaltenden Trockenzeit, aus Sicherheitsgründen an einen anderen Ort verlegt (wir berichteten).