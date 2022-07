Sommer daheim : Burgenfest Manderscheid: Lasst die Spiele (wieder) beginnen!

Die Höhepunkte des Burgenfests sind immer die Ritterspiele. Beim letzten Burgenfest 2019 ging es bei den Duellen wieder heiß her. Foto: Christina Bents

Manderscheid Klirrende Schwerter, trappelnde Hufe. Auf der Niederburg Manderscheid kann man im August Mittelalterstimmung am eigenen Leib erleben. Seit ein paar Wochen ist auf der Burg noch eine Dauerattraktion hinzugekommen.

Man muss nicht mit der Zeitmaschine ins Mittelalter reisen, um Ritter beim Schwertkampf anzufeuern, über bunte Gaukler zu lachen oder Pferde in bunten Gewändern zu sehen. Auf der Niederburg Manderscheid gibt es das heute noch – jedes Jahr Ende August beim berühmten Burgenfest.

Die fast 1000 Jahre alten Mauern sind diesen Sommer – nach zwei Jahren Corona-Pause – endlich wieder Schauplatz der Ritterspiele, die Spannung und Spaß für die ganze Familie versprechen. Und was für ein Schauplatz das ist: Die Niederburg steht auf einem steilen Felsgrat und ist auf drei Seiten von der Lieser begrenzt. Obwohl sie 1689 von französischen Truppen niedergebrannt wurde, gibt es noch einiges zu bewundern. Zahlreiche Ebenen, Vorsprünge und Steilhänge geben den Bau eine unverkennbare Struktur – und genügend Platz für das Burgenfest.

Und was können Besucher erleben? Am Wochenende vom 27. und 28. August verwandeln sich die Manderscheider Burgen (oberhalb der Niederburg gibt es noch Ruinen einer etwas älteren Oberburg) in einen mittelalterlichen Schauplatz. Ritter kämpfen um die Gunst der Burgfräulein, Herrscher streiten sich ums Territorium. Außerdem gibt es viele Stände im gleichen Stil. Die Marktleute, Gaukler und Vereine, die bei den bisherigen Festen dabei waren, wollen auch in diesem Jahr wieder kommen, bestätigt Tobias Stadtfeld, Erster Beigeordneter der Stadt Manderscheid unserer Zeitung. Zusätzlich sollen aber auch ein paar neue dabei sein. Die Ritterspiele finden am Samstagnachmittag, am Samstagabend in einem Nachtturnier und zweimal am Sonntag statt.

Foto: TV/Christian Altmayer 8 Bilder Sieben Burgen und Schlösser für einen Ausflug in alte Zeiten

Um in der Niederburg in Mittelalterstimmung abzutauchen, braucht man allerdings nicht zwingend auf das Burgenfest zu warten. Die Anlage ist in den Sommermonaten täglich von 11 bis 18 Uhr für Besuche geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 3 Euro, für Kinder zwischen sechs und 17 Jahren 1,50 Euro und ist für noch jüngere Kinder gratis.

Wer Geschichten darüber hören will, wie das Leben im Jahr 1200 auf der Burg lief, kann auch eine Tag- oder Nachtführung mit dem Burgpersonal für 3,50 Euro pro Person buchen. Dabei ist es auch möglich, mehr über die Stadt Manderscheid zu lernen. Nach Anfrage wirft der Gruppenführer sich sogar in ein altertümliches Gewand, was besonders die Kinder erfreuen sollte.

Eine weitere Attraktion an der Burg ist gerade mal ein paar Wochen alt und lockt seither nicht nur Ritter-Fans nach Manderscheid. Der Blick von der Turnierwiese am Fuß der Manderscheider Burgen hoch zur Niederburg erinnert nämlich seit Kurzem an die Alpen: In die steile Felswand sind Eisenstifte, Trittbretter, Griffe und Seile eingelassen, die – mal horizontal, mal vertikal – am Felsen entlangführen und Teil eines Parcours sind. Sie bilden einen neuen Klettersteig.

Foto: roland morgen (rm.) - roland morgen (rm.)/Roland Morgen 11 Bilder Die Top 10 der Tagesausflüge

Der Steig soll Mitglieder von Alpenvereinen und passionierte Kletterer ebenso ansprechen wie Hobby-Sportler oder Familien. Die Route ist allerdings nicht mit einem Parcours in einem Kletterpark vergleichbar, für den Manderscheider Weg werden mehr Kondition und Übung benötigt.

Seit fast 1000 Jahren am gleichen Fleck: Die Niederburg Manderscheid ist der ganze Stolz der Eifelgemeinde und Schauplatz des Burgenfestes. Foto: TV/Christian Moeris