Nach zwei Unfällen Sicherheit am Manderscheider Klettersteig: Suche nach alternativer Strecke läuft

Keine Frage: Der Burgenklettersteig in Manderscheid in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land hat sich zu einem wahren Besuchermagneten entwickelt. An Wochenenden, Brückentagen und in den Ferien sind bei entsprechender Witterung in den Felswänden neben den Burgen im Liesertal eine ganze Menge Kletterer unterwegs. Der Burgenklettersteig wurde zudem als „Innovation des Jahres“ mit dem rheinland-pfälzischen Tourismuspreis 2023 ausgezeichnet. Darüber hinaus sind für die Stadt Manderscheid und die ortsansässigen Tourismusbetriebe wirtschaftlich deutlich positive Aspekte eingetreten.