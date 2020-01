Tourismus : Burgensteig kann schönster Wanderweg werden

Manderscheid/Gehlweiler () Der Manderscheider Burgenstieg mit Rittersteig ist vom Wandermagazin für „Deutschlands schönstem Wanderweg 2020“ in der Kategorie „Tages- und Halbtagestouren“ nominiert worden. Ebenso wurde die Traumschleife Heimat im Hunsrück nominiert.

Insgesamt sind fünf Wanderwege aus Rheinland-Pfalz in das Rennen um den Titel „Deutschlands schönste Wanderwege“ der Fachzeitschrift „Wandermagazin“ gegangen. In der Kategorie „Routen“ sind das neben den beiden erwähnten der Teufelspfad und der Hauensteiner Schusterpfad in der Pfalz sowie der Traumpfad Höhlen- und Schluchtensteig in der Eifel.

Die Traumschleife Heimat führt rund um den Drehort der gleichnamigen Filmreihe von Regisseur Edgar Reitz. Höhepunkte der Traumschleife sind sicherlich die Steilpassage vom Koppenstein hinunter in das Simmerbachtal, der Aussichtsturm auf dem Koppenstein und besonders der „Heimat“-Drehort Gehlweiler mit Schmiede und Infotafeln. Der Preis „Deutschlands schönster Wanderweg“ wird jährlich in den Kategorien „Touren“ (Mehrtagestouren) und „Routen“ (Tages- und Halbtagesrouten) verliehen. Bundesweit konkurrieren in der Online-Abstimmung dieses Jahr 15 Tages- und Halbtagestouren sowie zehn Mehrtagestouren um den Titel. Die Publikumswahl startet an diesem Samstag, 1. Februar, und geht am 30. Juni zu Ende. Jeder Interessierte kann sich an der Wahl beteiligen.