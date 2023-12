Handwerkskunst und historische Kulisse Alle Jahre wieder auf der Burg Manderscheid: Ein Weihnachtsmarkt fürs Herz

Weihnachtsmarkt in der Innenstadt, Weihnachtsmeile im Zentrum, Weihnachtszauber in der Dorfmitte, Indoor-Weihnachtsmarkt, Wein-Nachts-Markt in der Unterwelt, Weihnachten im Zelt, Adventstreff, Weihnachtzaubermarkt … Die Liste von Veranstaltungen, die besinnliche Stimmung verbreiten wollen, ist lang. Und doch – so könnte man meinen – ist jeder Weihnachtsmarkt irgendwie gleich. Es handelt sich nicht selten um eine Ansammlung von Häuschen mit Kunstschnee, die mit „kulinarischen Leckereien“, „heimeliger Atmosphäre“ und „zauberhaften Geschenken“ werben. Der Besuch dort entpuppt sich mitunter als nasskalter Rundgang vorbei an Ständen mit Fettgebackenem, diversen Waren und künstlichen Eisflächen – das Ganze untermalt mit weihnachtlichem Gedudel. Und trotzdem: Spätestens am ersten Adventswochenende zieht es einen, oft zusammen mit Familie oder Freunden, auf mindestens einen Weihnachtsmarkt, um einen klebrigen Glühwein zu trinken.