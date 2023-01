Individuelle Öfen : Wie Burkhard Bumann-Döres aus Wallscheid Kunst und Handwerk vereint

Burkhard Bumann-Döres aus Wallscheid vor einem seiner Grundöfen. Foto: Bernd Schlimpen

Burkhard Bumann-Döres ist nicht nur Ofenbauer, sondern auch Künstler. So vereint er seine beiden Berufe.

Wenn Burkhard Bumann-Döres in seinem Atelier in Wallscheid von seinen Berufen als Bildhauer und Ofenbauer erzählt, wird es interessant. Deutschlandweit in Bitburg, Offenburg, Sylt oder Berlin baut er – angepasst an die jeweilige Raumsituation – individuell gestaltete Kachel- und Grundöfen.

Die Anfänge seiner Auffassung vom Ofenbau wurden in der Eifel in Weißenseifen, wo er bei Günther Mancke die entsprechende künstlerische und handwerkliche Ausbildung erhielt. Anschließend absolvierte er das Bildhauer-Studium an der Fachhochschule Hannover für Kunst und Design mit Diplomabschluss im Jahre 1991. In diesem Bereich arbeitet Bumann-Döres mit verschiedenen Materialien, wie zum Beispiel Keramik, Naturstein, Holz und Bronze.

Was die Kunst von Bumann-Döres ausmacht

Schwerpunktmäßig befasst er sich mit figürlichen Themen, wobei seine Porträts besonders beeindruckend sind. Dazu erklärt er: „Ich sehe auch in der abstrakten Kunst keinen Widerspruch, denn die realistisch erscheinende Porträtkunst braucht zu ihrem Gelingen im Herstellungsprozess auch abstrakte Raumvorstellungen.“ Als Beispiel für seine Schnitzkunst im hiesigen Raum sei die Gruppe der Heiligen Elisabeth mit Bettler im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich erwähnt. Ein weiteres Arbeitsfeld ist die Restaurierung von Denkmälern und historischen Bildhauerarbeiten. Interessenten können nach Absprache Bildhauerkurse bei Burkhard Bumann-Döres belegen.