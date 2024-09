Gästekarte in Traben-Trarbach Grünes Licht für freie Fahrt mit Bus und Bahn

Hier eine Tasse mit Mosel-Motiv oder ein Glas Secco umsonst, dort ein Rabatt auf den Eintrittspreis ins Museum oder Schwimmbad: Mollie liegt in den letzten Zügen ihrer ersten Saison. Seit diesem Jahr gibt es die Gästekarte für all jene, die in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach ihren Urlaub verbringen. Und bald soll sie so richtig Gas geben.