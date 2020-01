Verkehr : Busfahrer streiken am Montag wieder

Foto: TV/Florian Blaes

Bernkastel-Kues/Trier Wer am Montag in der Region Trier mit dem Bus fahren will, muss mit Ausfällen von Fahrten rechnen.

