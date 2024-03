Arbeitskampf geht weiter Busfahrer streiken bis zu den Osterferien

Schlechte Nachrichten für Schüler und Pendler in der Eifel und an der Mosel: Der seit Montag dauernde Streik der Busfahrer privater Unternehmen wird auch in der kommenden Woche fortgesetzt. Das teilte die Gewerkschaft Verdi am Donnerstagnachmittag, 14. März, mit. Der Streik sollte ursprünglich am Sonntagabend enden. Nun wird der Ausstand um eine Woche verlängert bis zum 24. März und damit bis zu den Osterferien.