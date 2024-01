Busfahrerstreik an der Mosel Schüler und Buspendler warten in der Kälte vergeblich auf den Bus

An einigen Schulen fehlten am Montagvormittag zahlreiche Schüler, die wegen der Busfahrerstreiks nicht zum Unterricht erscheinen konnten. „Es fehlen heute merklich mehr Schüler als üblich“, sagte Torsten Meier, Rektor der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus in Bernkastel-Kues, im Gespräch mit unserer Zeitung am Montagvormittag. An der Realschule plus wurden am Montagmorgen insbesondere Schüler vermisst, die aus Richtung Morbach hätten kommen sollen.