Interview : Bushcrafter berichten von Übernachtungen in Wäldern: „Der Körper fährt runter und der Stress verschwindet“

Region Immer mehr Menschen begeistern sich für Outdoor-Aktivitäten in den heimischen Wäldern. Der TV sprach mit dem Team von „bushcraft_trier“.

„Bushcrafting“ liegt im Trend, vor allem in der Pandemie, in der das Reisen stark beschränkt war, zieht es immer mehr Menschen in die Wälder, zurück zur Natur. Abseits der Wege wandern und möglicherweise im Wald unter freiem Himmel zu übernachten – wozu man die Erlaubnis des Waldbesitzers benötigt – ist für viele ein Abenteuer.

Es gibt weltweit Instagram- und Youtube-Kanäle, in denen Bushcrafter von ihren Erlebnissen berichten. In der Region postet das Team von bushcraft_trier in Instagram. TV-Redakteur Hans-Peter Linz hat mit Adrian und Timo von Bushcraft Trier gesprochen .

Seit wann beschäftigt Euch das Thema Bushcraften und in welchen Gebieten seid ihr auf Tour?

Timo: Wir haben als Gruppe 2017 die ersten Tage und Nächte in der Natur verbracht. Davor hat jeder für sich schon Erfahrungen sammeln dürfen. Hauptsächlich sind wir rund um Trier und Eifel unterwegs, es gab aber auch schon Touren an der mecklenburgischen Seenplatte, sowie Belgien und Luxemburg. Die klassischen großen Reiseziele wie Skandinavien oder Kanada sind in Planung.

Gab es schon einmal Probleme mit Förstern oder Jägern?

Adrian: Ja, wir hatten schon Kontakt mit Jägern und Förstern, aber bis auf eine Ausnahme mit einer Jägerin in der Eifel, gab es nie Probleme.

Wie plant Ihr Eure Routen durch die Wildnis?

Timo: In der Regel laufen wir einfach durch ein Gebiet, das wir uns auf der Karte vorher angesehen haben, wir lassen uns da hauptsächlich vom Bauchgefühl leiten. Es kann natürlich vorkommen, dass wir dann auf Privatbesitz landen, aber diese sind in der Regel nicht als solche gekennzeichnet oder gar beschildert. Nach dem Prinzip „wir hinterlassen nichts als Fußspuren“ verlassen wir unsere Plätze immer sauber, und deshalb denke ich hat auch kein Waldbesitzer etwas dagegen, wenn wir eine Nacht dort schlafen. Wir kennen diverse Waldbesitzer, und wenn wir dort um Erlaubnis gefragt haben, waren sie immer sehr offen und neugierig, was das Bushcraften angeht.

Wie steht Ihr zum Offenen Feuer im Wald und zum Übernachten generell?

Timo: Offenes Feuer im Wald ist grundsätzlich verboten, ob man die Erlaubnis des Besitzers hat oder nicht. Doch ein Wochenende im Wald ohne ein Lagerfeuer ist nicht dasselbe, solange das Feuer größentechnisch im Rahmen bleibt, sehe ich da keine Probleme. Grundvoraussetzungen sind natürlich, dass es nicht zu trocken sein darf und im Optimalfall ein Bach in der Nähe ist. Ein Lagerfeuer im Wald braucht Verstand und Weitsicht.

Was für ein Gefühl ist es, im Wald zu übernachten?

Adrian: Anfänglich mag es etwas komisch wirken im Wald zu übernachten, viele unbekannte Geräusche, Gerüche und Eindrücke. Aber die Begeisterung, mit und mitten in der Natur zu sein, ist klasse. Sobald man eine Weile im Wald ist, setzt im Körper eine natürliche Ruhe ein, der Körper fährt runter und der Stress verschwindet. Morgens im Wald aufwachen und einen Kaffee am Lagerfeuer zu trinken, ist womöglich der schönste Morgen, den man haben kann.

Welche Gefahren gibt es dabei?