Bessere Busanbingungen Erst Petition, dann Streik? Wofür sich dieser „ausgezeichnete“ Schüler besonders einsetzt

Der Schülersprecher der Berufsbildenden Schule in Bernkastel-Kues, Fatjom Maloku, hat sich in den vergangenen Wochen dafür eingesetzt, die Busverbindung zwischen der BBS in Bernkastel-Kues und den umliegenden Orten zu verbessern. Mit seinen Mitschülern hatte er alle Busanschlüsse detailliert untersucht und konnte so herausfinden, welche Anschlüsse funktionieren und bei welchen Anschlüssen Verbesserungsbedarf ist. Rund 1000 Schülerinnen und Schüler hatten sich an einer Umfrage, die er erstellt hat, beteiligt.