Verkehr : Busverkehr wird für den Kreis immer teurer

Wittlich Die Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs wird im Landkreis Bernkastel-Wittlich immer teurer. Für 2023 werden mit 6,1 Millionen Euro Zuschuss gerechnet, um den Ein-Stunden-Takt aufrecht zu erhalten. Der TV hat nachgefragt, wie die Kosten sich entwickelt haben und ob das Busangebot so angenommen wird, wie es einmal gedacht war.

Um die Umwelt zu schonen und den ländlichen Raum attraktiver zu machen, startete das Land Rheinland-Pfalz 2019 ein Programm, mit dem der Öffentliche Personennahverkehr im ländlichen Raum verbessert werden sollte. Auch im Moselraum sollten neue Buslinien die Orte im Stundentakt miteinander vernetzen.

Mit einem kompletten Reset der Fahrpläne und der Schaffung neuer Linienbündel ist das gelungen. Manche Orte, die in den Vorjahren mangels Nachfrage nicht mehr angefahren wurden, wurden dafür sogar wieder in den Fahrplan aufgenommen.

Info Die Linienbündel In der Trägerschaft des Landkreises Bernkastel-Wittlich: 331 Bernkastel-Kues – Andel– Mülheim – Veldenz – Burgen (weiter als Linie 332); 332 Neumagen – Dhron –Niederemmel – Minheim – Kesten – Mülheim – Brauneberg – Burgen – Veldenz (weiterals Linie 331); 334 Mülheim – Veldenz – Gornhausen – Burgen – Hirzlei – Mülheim –Wintrich – Lieser – Kesten – Minheim – Piesport – Neumagen-Dhron; 361 Bernkastel-Kues – Graach – Wehlen – Zeltingen-Rachtig – Erden – Lösnich – Kinheim – Ürzig; 362Bernkastel-Kues – Kueser Plateau; 365 Zeltingen – Rachtig – Erden – Lösnich – Kinheim– Kröv – Wolf – Traben- Trarbach – Kövenig – Reil – Springiersbach – Bengel – Enkirch – Burg; 367 Traben-Trarbach – Kautenbach (ab 1. September 2020); 368 Traben-Trarbach – Starkenburg –Irmenach – Lötzbeuren – Horbruch – Büchenbeuren – Blankenrath – Altlay, 369 Bernkastel-Kues BLS – Zeltingen – Lösnich – Kröv – Traben – Reil– Trarbach. Die RadBus-Linie 333 fährt zwischen Trier und Kues durch beide Busnetze und ist, neben weiteren Linien, in Aufgabenträgerschaft des SPNV Nords – wird also vom Land finanziert. Hinzu gekommen sind die Linien 330, 335, 360, 365 und 367.

Dabei wurde allerdings auch das Bezahlmodell verändert. Seit 2019 muss deshalb der Landkreis den Busbetreibern für den Betrieb der Linien bezahlen. Er refinanziert das wiederum mit dem Erlös aus den Fahrkartenverkäufen, die aber grundsätzlich geringer sind als die Kosten für den Betrieb aller Linien. Der Kreis muss also die Finanzierungslücke selbst schließen, was politisch auch so gewollt war. Diese Finanzierungslücke wird immer größer. Waren es 2019 566.000 Euro, die der Kreis zusätzlich aufbringen musste, wird für 2023 mit 6,1 Millionen Euro im Haushaltsansatz gerechnet, die für die Aufrechterhaltung des ÖPNV bezahlt werden müssen.

Stefanie Rodermund, Sprecherin der Kreisverwaltung in Bernkastel-Wittlich, weist darauf hin, dass neben dem Ausbau des ÖPNV mit den neuen Linienverkehren auch der Großteil der Schülerbeförderung vom Landkreis getragen wird. Daher sei ein Großteil der ÖPNV-Kosten der Schülerbeförderung als großer ÖPNV-Nutzergruppe zuzurechnen.

Wie hat sich diese Finanzierungslücke in den vergangenen Jahren konkret entwickelt?

2019: 566.000 Euro Ausgaben für die Finanzierung des Verkehrsverbundes - damit wurde sowohl die Geschäftsstelle des VRT finanziert, wie auch die „Ausgleichsleistungen“ für die Busunternehmen bezahlt. Das ist jene Finanzlücke, die geschlossen werden muss. Der Kreis setzt den Fahrpreis fest und bezahlt die Differenz an die Unternehmen. 2019 wurde ab September das Linienbündel Mosel seitens des Landkreises und des ZV SPNV Nord und die Linie 303 allein durch den Landkreis bestellt und in Kostenträgerschaft übernommen. Die Abrechnungen erfolgten jedoch erst in 2020. Alle anderen Linien fuhren 2019 noch eigenwirtschaftlich, auch die Linien an der Mosel und Linie 303 bis September 2019.

2020: 1,3 Millionen Euro Anteil des Landkreises für Verkehrsleistungen im Linienbündel Mosel, für die Linie 303 und für die Linien 305, 7305, 503 und 403 nachdem deren Konzessionsinhaber im Mai, wegen Einnahmeausfällen im Zuge der Corona-Pandemie und damals noch nicht absehbaren Bundes-/Landeshilfen, seitens des LBM von seiner eigenwirtschaftlichen Konzession entbunden wurde. Zusätzlich: 567.000 Euro für die Finanzierung des Verkehrsverbundes inklusive der Ausgleichsleistungen.

2021: 2,25 Millionen Euro Anteil des Landkreises für die Verkehrsleistungen der genannten Linien und Linienbündel. Zusätzlich startete das Linienbündel Eifel-Kondelwald Mitte Dezember sowie das Linienbündel Eifelmaare aus dem Vulkaneifelkreis, bei dem der Landkreis Bernkastel-Wittlich die im eigenen Landkreis gefahrenen Kosten anteilig nach Kilometerleistung finanziert. Die Abrechnung dieser beiden Bündel erfolgte jedoch auch erst im Folgejahr. 390.000 Euro für die Finanzierung des Verkehrsverbundes inklusive Ausgleichsleistungen. Auf Grund abnehmender Anzahl eigenwirtschaftlicher Verkehre gingen dann auch die Ausgleichsleistungen nach der Vorschrift für eigenwirtschaftlich tätige Unternehmen zurück.

2022: Geplant sind Kosten von circa 3,3 Millionen Euro für vorgenannte Verkehrsleistungen. Dieser Ansatz wird voraussichtlich nicht ausreichend sein, da ab September auch die RMV von ihren eigenwirtschaftlichen Linienkonzessionen im Hunsrück und im Korridor Wittlich-Landscheid-Schweich (künftiges Linienbündel Wittlicher-Land) entbunden wurde und diese Linien seither auch vom Landkreis mitfinanziert werden müssen. Die Verwaltung geht davon aus, dass hier zusätzlich etwa 600.000 Euro aufgewendet werden müssen, die wahrscheinlich erst in Folgejahren abgerechnet werden. 380.000 Euro für sind indes die Finanzierung des Verkehrsverbundes Ausgleichsleistungen vorgesehen - das ist der alljährlich durchlaufende Posten.

2023: 6,1 Millionen Euro sind für die Finanzierung des Busverkehrs geplant. Darin sind die genannten Leistungen enthalten sowie ab Januar die Linie 325, deren Linienbetreiber aktuell ebenfalls zum 31.12.2022 vom LBM von der Konzessionspflicht entbunden wurde. Etwa 400.000 Euro Finanzierungsanteil sind für den Verkehrsverbund geplant. Hierin sind in 2023 neben den Geschäftsstellenkosten und den Ausgleichsleistungen in 2023 auch je 60.000 Euro für Digitalisierungsprojekte und Planungsleistungen zur Planung der 2024 startenden Linienbündel Hunsrück und Wittlicher-Land enthalten