Gastronomie : Vom ehemaligen Feuerwehrhaus zum Fahrrad- und Motorrad-Café

Zeltingen-Rachtig Jutta und Hajo Schell haben in Zeltingen-Rachtig an der Hochmosel-Brücke ein Café eröffnet. Es ist wie ein amerikanisches Diner gestaltet mit Motorrädern und Fahrrädern als Deko.

Neben dem Besonderen fürs Auge, gibt es ein breites Angebot an Bieren, Kaffee und Kuchen sowie bald kleine Gerichte rund ums Bier. Moselwein haben die Gastronomen ebenfalls im Angebot. Zu den vielen Biersorten kamen sie, weil sie es so aus Bonn kennen, wo sie viele Jahre gelebt haben. Hajo Schell, der bei der Deutschen Post die IT-Abteilung geleitet hat, berichtet: „In Bonn gibt es einige Betriebe, die 20 und mehr Biersorten haben. Das ist dort nicht außergewöhnlich.“ Und: „Wir haben hier an der Mosel Gäste von Norddeutschland bis Bayern und aus den Beneluxstaaten und die freuen sich, wenn sie hier Biere bekommen, die sie aus ihrer Heimat kennen.“

Jutta und Hajo Schell hatten schon länger die Idee, an der Mosel ein Café zu eröffnen. Sie kennen die Region durch ihre Motorradtouren sehr gut. Jutta Schell: „Es war schon lange unser Traum, und irgendwann ist dann der Zeitpunkt da, an dem man sich fragt, ob man es jetzt umsetzen will.“ Bevor sie ihre Café-Idee umgesetzt haben, reisten sie ein Jahr durch Italien und Kroatien. Para­llel dazu haben sie nach passenden Räumen gesucht, was gar nicht so einfach war. „Es gab viele Angebote mit Ferienwohnungen oder Fremdenzimmern, aber das wollten wir nicht. Oft war auch wenig Platz rundum oder die Räumlichkeiten insgesamt zu klein.“ Schließlich sind sie in Zeltingen-Rachtig auf das alte Feuerwehrhaus aufmerksam geworden. „Die Lage direkt an der Mosel und sehr nahe an der Hochmoselbrücke hat uns gefallen, gerade weil wir ja ein Fahrrad- und Motorradcafé eröffnen wollten.“