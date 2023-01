Stellplätze ausgebucht : Warum die Mosel fürs Wintercampen immer beliebter wird

Wintercamping mit Skifahren in den Bergen liegt seit Jahren im Trend. Aber auch die Moselregion vermeldet immer mehr Buchungen über den Winter. Viele reisen mit dem Camper an, um die Weihnachtsmärkte zu besuchen. Foto: Alpencamping Nenzing/Vorarlberg/ADAC SE

Traben-Trarbach/Bernkastel-Kues Im Winter im Wohnmobil an der Mosel: Die Stellplätze werden immer stärker nachgefragt. Einige mussten in diesem Winter sogar Anfragen abweisen oder an andere Campingplätze vermitteln. Was die Touristen hier besonders zu schätzen wissen.

Eigentlich ist die Campingzeit im Winter vorbei. Einige Plätze schließen in der kalten Jahreszeit – aber schon lange nicht mehr alle Plätze. Tatsächlich wird das Wintercampen, vor allem mit dem Wohnmobil, immer beliebter. Das bestätigt Thomas Reimann, Pressesprecher der ADAC Camping GmbH, die auf ihrer Webseite www.pincamp.de Buchungsanfragen für Campingplätze in ganz Europa vermittelt. „Wir beobachten in diesem Winter bereits eine Verdopplung der Buchungsnachfragen für Campingplätze“, sagt Reimann. Wintercamping werde nach der Pandemie stark nachgefragt, wobei es schon zuvor diesen Trend gegeben habe.

Insgesamt seien bislang knapp 40 Millionen Übernachtungen auf deutschen Campingplätzen für 2022 zwischen Januar und Oktober gemeldet worden – ein neuer Rekordwert, vor der Pandemie lag die Zahl noch bei rund 35 Millionen – eine Tendenz, die sich seit 2005 kontinuierlich steigert.

„Wintercamping wird schon seit langem für Skandinavien oder den Alpenraum nachgefragt. Das ist das klassische Wintercamping mit Skiurlaub“, erklärt Reimann. Eine neue Form von Wintercamping sei aber auch seit einigen Jahren an der See, an der Mosel und in der Eifel zu beobachten. Das würden die Buchungszahlen bestätigen.

Wintercamping an der Mosel mit Besuch der Weihnachtsmärkte sehr beliebt

Tatsächlich sind an der Mosel außerhalb der Saison, in den Wintermonaten, immer mehr Wohnmobile zu sehen. Die Tourist-Information in Brauneberg teilt mit, dass der Wohnmobilstellplatz im Ort über Silvester ausgebucht gewesen sei. Auch in der Vorweihnachtszeit habe es eine große Nachfrage gegeben, viele Touristen würden den Platz nutzen, um die Weihnachtsmärkte in Bernkastel-Kues oder Traben-Trarbach zu besuchen. Entscheidend sei, dass der Platz außerhalb der Hochwasserzone liegt: Plätze, die zu nahe an der Mosel sind, müssen wegen der Hochwassergefahr über den Winter schließen.

Wiebke Pfitzmann vom Tourismuszweckverband Moselregion Traben-Trarbach-Kröv sagt: „Über Silvester waren unsere beiden Stellplätze komplett ausgebucht. Wir mussten sogar Touristen mit Wohnmobilen abweisen und haben Stellplätze in der Nähe für sie organisiert.“ Die Moselregion sei gerade für Wintercamping-Anfänger interessant. „Das Thema Wintercamping ist auch an der Mosel im Kommen, auch wegen der Weihnachtsmärkte in der Umgebung. Die Touristen wissen, dass das Wetter an der Mosel mild ist. Das ist hier der Einstieg zum Wintercamping“, sagt Pfitzmann. Das ideale Wetter dafür sei kühl, trocken und schneefrei, damit die Fahrer mit ihren Wohnmobilen unfallfrei vorankommen.