Infrastruktur : Alles frisch für die Gäste

Die offizielle Schlüsselübergabe am Campingplatz am Kueser Hafen mit (von links) Leo Wächter, Beigeordneter der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, Stadtbürgermeister Wolfgang Port, Weinkönigin Kirsten Urban, Oliver Krämer, Knaus Campingparks und Architekt Michael Leonhardt. Foto: Christina Bents

Bernkastel-Kues Der Campingplatz in Bernkastel-Kues wurde für 850 000 Euro modernisiert und eröffnet.

Idyllisch liegt der Campingplatz: direkt an der Mosel, nah an der Innenstadt und doch hinter dem Hafen ein wenig separat. Mit gepflegten Grünflächen und Bäumen kann man sich als Natur- und Campingliebhaber hier wohlfühlen.

Jetzt konnte die offizielle Einweihung erfolgen. Stadtbürgermeister Wolfgang Port erklärt: „Wenn man im Wettbewerb um die Touristen Punkte sammeln will, muss man die Anlage auf dem neuesten Stand haben. Das war nicht mehr so, die letzte Renovierung liegt 40 Jahre zurück. Nach der Grundsanierung sind wir jetzt auf einem Vier-Sterne-Niveau.“ Besonders wichtig waren den Verantwortlichen die sanitären Einrichtungen, bei denen auf die Funktionalität, das Design und die energetische Bauweise geachtet wurde. Die Waschbecken sind teilweise in Kabinen untergebracht, wie die Toiletten und Duschen, so dass Intimshäre gewahrt wird. Das Design ist durchgängig in Grau und einem frischen Grün gehalten. Bewegungsmelder sorgen für eine sparsame Energienutzung.