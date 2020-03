Musik : Klavierbegleitung für Singkreis in Wittlich gesucht

Wittlich Singbegeisterte mit Freude am Singen und Musizieren treffen sich jeden Mittwoch von 15.30 bis 17 Uhr in der Caritas-Begegnungsstätte in Wittlich. Von alten Volksweisen bis hin zu modernen Stücken wird gesungen, Geselligkeit und Spaß bei einer Tasse Kaffee und Kuchen kommen dabei nie zu kurz.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Singkreis freut sich über Unterstützung für die musikalische Begleitung am Klavier.

Wer einmal alle zwei Wochen eine Stunde mit dem Singkreis singen und musizieren möchte, kann sich gerne telefonisch melden.