Schwangerschaft : Caritas-Info-Stand zu Schwangerschaft

Foto: Sabine Zimmer. Foto: TV/Sabine Zimmer

Wittlich (red) Viele werdende Mütter denken: ein Gläschen Sekt oder ein Schluck Wein können schon nicht so schlimm sein. Aber: jeglicher Alkoholkonsum in der Schwangerschaft schadet dem ungeborenen Kind. Darüber informierten Vertreterinnen der Schwangerenberatung und Suchtprävention der Caritas-Geschäftsstelle Wittlich an einem Infostand im Foyer des St.-Elisabeth-Krankenhauses.



Ihr Beratungsangebot in Wittlich und in Bernkastel-Kues nutzen jährlich rund 350 Frauen. Die Beraterinnen sehen dort Frauen zwischen 14 und 43 Jahren aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und familiären Bedingungen.