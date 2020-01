Zur Person

Dennis Junk wurde 1984 in Wittlich geboren und wuchs in Hontheim auf. Seit 2003 war er als Vorsitzender der Jungen Union aktiv. Nach dem Abi­tur 2003 am Peter-Wust Gymnasium in Wittlich absolvierte er seine Ausbildung zum Bankkaufmann. Anschließend war er bis 2010 als selbstständiger Finanzberater tätig. Seit 2010 war er Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Wittlich-Land. Mitte 2010 begann er sein Verwaltungsstudium und schloss dieses 2013 als Bachelor of Arts (FH) ab. Bis zu seiner Wahl als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wittlich-Land arbeitete er bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kröv-Bausendorf. 2012 heiratete er die Radiologin Sabine Reinheimer. Das Paar hat zwei Kinder. Die Familie lebt in Salmtal.