Kommunalwahl : CDU überholt SPD im Stadtrat Traben-Trarbach

Stimmabgabe in Reil. Dort ist die SPD traditionell stark, muss aber diesmal deutliche Verluste hinnehmen. Foto: TV/Winfried Simon

Traben-Trarbach Die Machtverhältnisse in Traben-Trarbach haben sich etwas geändert. Die Grünen gewinnen Sitze hinzu. Zwei bunte Räte ohne klare Mehrheiten.

Die Verluste und Gewinne drücken sich auch in der Sitzverteilung aus. Im neuen VG-Rat Traben-Trarbach ist die CDU erneut mit elf Ratsmitgliedern stärkste Fraktion, die SPD muss sich mit zehn begnügen (ein Sitz weniger). Die FWGGZ ist mit drei Sitzen im Rat vertreten, die FDP ist mit vier Ratsmitgliedern (+1) im VG-Rat vertreten. Jubeln können vor allem die Grünen, die im alten VG-Rat mit zwei Sitzen vertreten waren und jetzt vier Mitglieder stellen können.

Interessant ist der Blick auf die einzelnen Orte: In Enkirch verliert die CDU überdurchschnittlich (minus 4,9 Prozent), die SPD kommt dort mit minus 1,67 Prozent noch relativ glimpflich davon. Ein ganz anderes Bild zeigt sich in der Stadt Traben-Trarbach , wo bei der VG-Ratswahl die SPD 7,4 Prozent der Stimmen verliert und die CDU lediglich einen Verlust von 0,8 Prozent hinnehmen muss.

In Bausendorf muss die traditionell starke FWGGZ deutlich Federn lassen, sie verliert 12,8 Prozent, die meiste Zustimmung erhielt in der Alftalgemeinde die CDU mit 31,1 Prozent. In der SPD-Hochburg Reil muss die SPD einen Stimmenverlust von 8,5 Prozent hinnehmen, liegt aber mit 36,1 Prozent immer noch vor der CDU. Für viele überraschend ist das Ergebnis der Ortsbürgermeisterwahl. Amtsinhaber Rüdiger Nilles (SPD) musste sich der CDU-Herausforderin Elke Schnabel geschlagen geben (der TV berichtete bereits gestern).