Parteigeschichte : CDU Wittlich sucht Zeitzeugen

Wittlich Zum 75-jährigen Bestehen werden Dokumente und Fotos als Einblick in die Geschichte der Partei gesucht. Der Junge auf dem Foto steht dabei im Fokus.

Im nächsten Jahr feiert die CDU Wittlich ihr 75. Jubiläum. Dazu soll eine Chronik erscheinen, die einen Einblick in die lange und bewegte Geschichte der Partei gibt. Im Jahr 1946 wurde die CDP, wie sie damals hieß, von Matthias Joseph Mehs aus der Taufe gehoben.

Das Wittlicher Tageblatt hat am 17. April 1967 das Foto eines jungen Wittlichers veröffentlicht, der bei einer Kundgebung auf dem Marktplatz mit über 3000

Besuchern als Erster den damaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger auf der Treppe der Alten

Posthalterei um ein Autogramm bat. „Es wäre eine große Überraschung“, so

Salfer, „wenn diese Person sich heute noch an den seinerzeitigen Auftritt erinnern, vielleicht sogar das Dokument noch besitzt, und sich damit melden würde.