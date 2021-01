Kommunalpolitik : CDU fordert Konzept für soziale Stadtentwicklung

Wittlich Der Wittlicher Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung auf Antrag der Christdemokraten eine Sozialraumplanung für die Stadt Wittlich auf den Weg gebracht.

Dabei sollen externe Experten den „Sozialraum der Stadt Wittlich“ erforschen. Das gewähre den städtischen Gremien „Einblick auf bestehende Sozialmilieus, deren Ressourcen und Potenziale“, erklärte Jan Salfer, Fraktionsvorsitzender der CDU. Aber was verbirgt sich genau hinter dem abstrakten Begriff der Sozialraumplanung? Und was kann man mit ihr bewirken? Sozialraumplanung ist eine Form der Sozialplanung. Ziel dabei ist es, die Lebensverhältnisse in allen Stadtbereichen zu erforschen und negative Differenzen durch kompensierende Maßnahmen zu beeinflussen und auszugleichen. Solche Ausgleichsmaßnahmen können wirtschaftlicher, infrastruktureller, sozialer, ökologischer und kultureller Art sein.