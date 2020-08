Musik : „Century’s Crime“ auf der Sommerbühne

Bernkastel-Kues Viele Veranstaltungen mussten in den letzten Monaten verschoben oder abgesagt werden. So auch die beliebte Konzertreihe „Sommerbühne“ in Bernkastel-Kues.

Im Hintergrund wurde fleißig an Konzepten gearbeitet, um auch in den nächsten Monaten noch Kulturveranstaltungen zu realisieren und Künstler zu unterstützen. Auch das Team der „Sommerbühne“ lässt nochmal was von sich hören und präsentiert am Samstag, 22. August, ab 19 Uhr einen Abend voller Musik in den Moselauen. Mit dabei: „Century’s Crime“ mit einer Hommage an die goldenen Zeiten der Band Supertramp. Sie lassen die Zeit zwischen 1973 und 1984 wiederaufleben.