() Ehemalige Schüler der Abiturjahrgänge 2014 und 1999 des Cusanus-Gymnasiums Wittlich treffen sich am Samstag, 6. April, an ihrer alten Schule. Das Treffen des Jahrgangs 2014 beginnt um 11Uhr in der Mensa mit einem Sektempfang.