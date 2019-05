Ausbildung : Chancen im Beruf auch für „schwierige Jugendliche“

Wittlich Das Überbetriebliche Ausbildungszentrum (ÜAZ) Wittlich bietet aktuell vier Projekte an, die durch den Europoäischen Sozialfonds gefördert werden.

Tim ist 19 Jahre alt und hat vor einem Jahr eine Lehre als Koch begonnen. Doch der junge Mann hat große Probleme. Er schreibt in der Berufsschule nur schlechte Noten und auch seine Leistungen in der Praxis „am Herd“ lassen zu wünschen übrig.Tim ist offenbar mit diesem Beruf überfordert. Der junge Mann lebt noch zu Hause, die Familienverhältnisse sind „sehr schwierig“.

Das Projekt, das Tim hilft, nennt sich „Cool zum Ziel — Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen“ und ist eine von vier Maßnahmen, die mit Hilfe von EU-Mitteln das ÜAZ Wittlich anbietet. Die Projekte werden vom Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Aktuell bietet das ÜAZ neben „Cool zum Ziel“ die Projekte „Fit für den Job“, „JUST IN — Jugend mit Zukunft“ und „IBIZA — Bedarfsgemeinschaftscoaching“ an. Letzteres ist noch ein junges Projekt. Dabei stehen Familien im Fokus, die von Hartz IV leben. Den jungen Menschen sollen in einer individuellen Beratung Lebens- und Beschäftigungsperspektiven aufgezeigt werden. Die Anmeldung zur Teilnahme erfolgt über das Jobcenter Bernkastel-Wittlich und ist freiwillig.