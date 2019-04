(red) Schnelle Informationen, Bilder und Videos teilen – mit einem Klick erledigt. Leider genauso schnell kann es zu rechtlichen Schwierigkeiten kommen, wenn unzulässige Mediendateien versendet oder gespeichert werden.

Über Chancen und Risiken in der Nutzung von Sozialen Medien informiert der Medienpädagoge Daniel Zils am Donnerstag, 11. April, ab 18.30 Uhr in der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 16 in Wittlich. Die kostenlose Informationsveranstaltung ist eine Kooperation des Arbeitskreises „Jugendschutz/Suchtprävention im Landkreis Bernkastel-Wittlich“ und des Runden Tisches „Kinderschutz im Landkreis Bernkastel-Wittlich“. Anmeldung per E-Mail an stephan.rother@bernkastel-wittlich.de