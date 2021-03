Corona : Kostenlos zu den Corona-Impfstätten

Bernkastel-Wittlich Wie komme ich zum Impfzentrum? Diese Frage stellen sich zurzeit viele Mitmenschen im Alter ab 70 Jahren. Die Erreichbarkeit der Zentren erweist sich für betagte Mitbürger zunehmend als ein Problem, vor allem wenn sie im ländlichen Raum wohnen und kein Auto haben.

Damit der Weg zum Corona-Impfzentrum für alle betagten Menschen möglichst problemlos ist, organisiert die Charity-Alliance, ein Unternehmensbündnis zum Schutz der Menschenwürde gGmbH, Worms, mit tatkräftiger Unterstützung der Wirtschaft ein mobiles Flotten-Netzwerk, das die ältere Generation schnell und kostenlos zu einer Impfstätte bringt. Von der 11. Woche an laufen die „Gesundheitsmobile“ mit Unterstützung der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG, Wittlich, auch in den Landkreisen Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell. Wer den kostenlosen Fahrservice nutzen möchte, kann dies unter der Hotline 0631/75007473 anmelden. Das Angebot richtet sich an Menschen über 70 Jahre, die noch im eigenen Haushalt leben und keine Erstattung der Fahrtkosten durch die Krankenkassen zu erwarten haben. Gesteuert werden die Autos von sozial engagierten Mitmenschen, die dafür ihre Freizeit zur Verfügung stellen. Zur Verstärkung des Teams sind in beiden Landkreisen Freiwillige willkommen, die ehrenamtlich mitwirken und den Senioren/innen Gutes tun möchten Kontakt über E-Mail: office@charityalliance.