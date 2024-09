Höchste deutsche Weinkrone Charlotte Weihl aus der Pfalz ist neue Deutsche Weinkönigin

Die spannende Wahl im Neustadter Saalbau wurde live in die deutschen Wohnzimmer übertragen. Es war nicht irgendeine Wahl, die in Neustadt an der Weinstraße stattfand. Auf der Bühne ging es um nichts Geringeres als die höchste deutsche Weinkrone, die die amtierende Deutsche Weinkönigin Eva Brockmann weiterreichte. Zum ersten Mal seit 2007 kamen alle Finalistinnen aus Rheinland-Pfalz.