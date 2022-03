Medizin : Chefarztwechsel am Verbundkrankenhaus

Wittlich / Die Abteilung für Psychosomatische Medizin am Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich steht ab dem 1. April unter der chefärztlichen Leitung von Dr. Michael Lammertink.

Psychische Belastungen können auch körperlich ernsthaft krankmachen, oder andersherum, wenn körperliche Erkrankungen auch seelische Spuren hinterlassen. Die Psychosomatische Medizin widmet sich speziell den Wechselwirkungen zwischen Seele und Körper. Bereits seit 2004 besteht am Cusanus Krankenhaus ein solches Behandlungsangebot, das 2013 zur eigenständigen Fachabteilung für Psychosomatik erhoben wurde. Die Verantwortung oblag – bis zu seinem Ruhestand – dem damaligen Chefarzt Dr. med. Joachim Faude. Sein Stellvertreter Dr. med. Uwe Bales-Mann übernahm 2019. Er meisterte eine Zeit, in der der Facharzt für Anästhesie und Schmerztherapie sowie für Psychiatrie und Psychotherapie den Spagat zwischen der Chefarztfunktion und seiner zusätzlichen Verantwortung als Leitender Oberarzt der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie meisterte.

Nun verlässt er zum 1. April die Klinik, um sich in Wittlich in einer eigenen Facharztpraxis für Psychiatrie und Psychotherapie niederzulassen. Dr. Lammertink, Chefarzt der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie, wird ab April auch die Leitung der Psychosomatischen Medizin am Cusanus Krankenhaus übernehmen. Unter Beibehaltung des bisherigen Leistungsspektrums soll eine Profilschärfung der zukünftig vier Elektivstationen erfolgen, das heißt für die Psychosomatik einerseits und für die Psychotherapiestation, Gerontopsychiatrie und Tagesklinik auf der anderen Seite. Er setzt auch auf die Fortsetzung der Kooperation mit der Inneren Medizin und der Schmerztherapie in der Klinik. Sein Ärzteteam wird ab Mai 2022 um Dr. Antje Frieler-Reichert erweitert, die als Leitende Oberärztin zukünftig die Gerontopsychiatrische Station und die Psychosomatik betreuen wird.