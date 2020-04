Polizei : Chefwechsel bei der Polizei in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues Nach 44 Jahren Dienst geht Klaus Herrmann in Pension. Ihm folgt Johannes Kappes, ehemals Chef der Autobahnpolizei.

Der aus Longkamp stammende Herrmann wurde am 1. Juli 1975 bei der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach seiner Ausbildung absolvierte er seine ersten Jahre im sogenannten polizeilichen Einzeldienst bei einer Dienststelle des Polizeipräsidiums Koblenz. Von dort wechselte er 1980 zur damaligen Schutzpolizeiinspektion Morbach. Seit 1991, nach seinem Laufbahnwechsel in den gehobenen Polizeidienst, war Herrmann Angehöriger der Polizeiinspektion (PI) Bernkastel-Kues und übernahm zunächst als Dienstgruppenleiter erste Führungsaufgaben. Bereits ab 2001 war er in Arbeit der Dienststellenleitung eingebunden. 2011 übernahm er dann zunächst die kommissarische und ab dem 1. Juni 2015 endgültig die hauptamtliche Leitung der Polizei-Inspektion in Bernkastel-Kues. Bürgernahe Polizeiarbeit mit der und für die Bevölkerung der Region im Schulterschluss mit seinen Mitarbeitern – das sei die Maxime für den Moselaner gewesen, so die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Trier. Deutlich geworden sei dieses Engagement in der kollegialen Zusammenarbeit mit den benachbarten Behörden, Einrichtungen, Hilfs- und Rettungsdiensten, die Herrmann als „halbe Miete“ für das „erfolgreiche Meistern“ gemeinsamer Aufgaben angesehen habe. Besonders wichtig jedoch sei dem Dienststellenleiter eine enge und vertrauensvolle Kooperation mit den Schulen gewesen, vor allem in Hinblick auf Vorbeugung. Der dortige Austausch, gemeinsame Präventionsprojekte und das Gespräch mit jungen Menschen und Lehrern seien ihm sehr wichtig gewesen.