Musik : Liederabend der Chöre

Burg/Mosel (red) Der Liederabend unter dem Titel „Summertime“ des Chors „Cäcilia“ Burg findet am Samstag, 24. August, im Sängerheim in Burg statt. Zu hören sind die Chöre: Chorgemeinschaft Burg/Enkirch, Chor „Ladys in Red“, Chor Göttschied, Chor „Hot Stones“ Reil, Chorgemeinschaft „Cäcilia“ Reil/Frohsinn Merl.

