Konzert : Chor und Bläser geben Konzert

Music Makers of Milton Keynes. Foto: TV/Music Makers of Milton Keynes

Zeltingen-Rachtig (red) Die Ensembles „Music Makers of Milton Keynes“ (Foto) und das Blasorchester „Brackley Wind Orchestra“ aus England geben am Mittwoch, 31. Juli, ab 20 Uhr ein Chor- und Bläserkonzert in St.

Marien Rachtig. Unter der Leitung von Brian Dipple erklingen Werken von Corelli, The Beatles, Cole Porter, Mussorgsky, Hessenburg und Roger und Hammerstein. An der Orgel spielt Theresia Thiesen das Praeludium C-Dur von Buxtehude. Der Eintritt ist frei.