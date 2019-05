später lesen Konzert Projektchor lässt Mozart erklingen FOTO: TV / Friedrich Theunert FOTO: TV / Friedrich Theunert Teilen

(red) Der Musikkreis Wittlich lädt für Sonntag, 19. Mai, ab 17 Uhr in die Pfarrkirche St. Bernhard in Wittlich zu dem Chor- und Solistenkonzert mit dem Projektchor Mittelmosel ein. Auf dem Programm unter der Gesamtleitung von Albert Henn steht Mozarts große Messe in c-Moll KV 427 in symphonischer Besetzung.