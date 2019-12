Jubiläum : Choralschola-Himmerod feiert 15-jähriges Bestehen

Großlittgen (red) Die Choralschola Himmerod feiert am dritten Adventsonntag, 15. Dezember, ab 10 Uhr ihr 15-jähriges Bestehen mit einem Festgottesdienst in der Abteikirche Himmerod. Gewidmet wird die Messe allen lebenden und verstorbenen Mitgliedern, Angehörigen sowie Freunden und Förderern.

Die Himmeroder Choralschola wurde im Jahr 2004 gegründet und singt unter Leitung von Cornelia Grewelding regelmäßig an bestimmten Sonn- und Festtagen im Kirchenjahr. Die Sänger stammen aus den Kreisen Bernkastel-Kues, Wittlich, Bitburg, Prüm, Daun, Trier und Bonn und pflegen mit Freude und Motivation den gregorianischen Choral. Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit die Kunstausstellung in der Kloster-Mühle zu besuchen oder zum gemütlichen Beisammensein in der Kloster-Gaststätte.