Konzert : Adventskonzert in Heckenmünster

Heckenmünster/Salmtal-Dörbach (red) Der Männergesangsverein Dörbach gibt gemeinsam mit dem Vokalensemble St.-Daniels-Chor aus Moskau am Samstag, 14. Dezember, ein Adentskonzert. Das Konzert findet in der Pfarrkirche Kreuzerhöhung in Heckenmünster statt und nicht in der Kirche St. Gangolf in Dörbach wie irrtümlich auf Grund eines technischen Fehlers berichtet.

