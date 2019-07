Pünderich : Chorprojekt auf der Marienburg macht Lust aufs Leben

Pünderich Auf der Marienburg findet vom 20. bis 22. September das Ökumenische Chorprojekt „beziehungsWeise“ statt.

120 Sänger erzählen in Liedern und Texten vom Leben wie es ist in all seinen Tiefen, Höhen und Klangfarben. Jedes Jahr finden sich junge und junggebliebene Menschen ganz neu zusammen, um diesem Projekt ihre Stimme zu geben.