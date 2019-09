Musik : Chorprojekt singt vom Leben

Chorprojekt Beziehungsweise. Foto: TV/FachstellePlus für Kinder und Jugendpastoral

Landscheid/Zell (red) 100 Sänger des ökumenischen Chorprojektes „beziehungsWeise“ besingen eine Geschichte, die neugierig und auch gewappnet fürs Leben machen will. Vorgestellt wird das Projekt in der Kirche der Jugend Marienburg in Zell am Sonntag, 22. September, ab 11.30 Uhr.

